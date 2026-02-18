ا ق ش اسكەرى ەسىرتكى تاسىمالداۋشىلاردىڭ كەمەلەرىنە شابۋىلداپ، 11 ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - تىنىق مۇحيت پەن كاريب تەڭىزىندە كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدار سالدارىنان 11 ەسىرتكى تاسىمالداۋشى مەرت بولدى، دەپ حابارلايدى agenzianova.
16-اقپان كۇنى كەشكە ا ق ش- تىڭ وڭتۇستىك قولباسشىلىعى (Southcom) تەرروريستىك ۇيىمدار پايدالانعان ءۇش كەمەگە قارسى سوققىلار جاساعان. سونىڭ سالدارىنان ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 11 ادام كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى قولباسشىلىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى.
- بارلاۋ كەمەلەردىڭ ەسىرتكى ترافيگىنىڭ بەلگىلى باعىتىمەن ءجۇرىپ، ەسىرتكى كونترابانداسىمەن اينالىسقانىن راستادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
سونداي-اق وندا تىنىق مۇحيتتىڭ شىعىس بولىگىندە 4 ادام مەرت بولىپ، شىعىس بولىكتەگى ەكىنشى كەمەدە تاعى 4 ادام جانە كاريب تەڭىزىندەگى ءۇشىنشى كەمەدە 3 ادام كوز جۇمعانى ايتىلعان.
وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە سوعىس جاريالاعانىن جازعان ەدىك.
Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB— U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026