    09:06, 18 - اقپان 2026 | GMT +5

    ا ق ش اسكەرى ەسىرتكى تاسىمالداۋشىلاردىڭ كەمەلەرىنە شابۋىلداپ، 11 ادام مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - تىنىق مۇحيت پەن كاريب تەڭىزىندە كەمەلەرگە جاسالعان شابۋىلدار سالدارىنان 11 ەسىرتكى تاسىمالداۋشى مەرت بولدى، دەپ حابارلايدى agenzianova.

    АҚШ әскері есірткі тасымалдаушыларға соққы жасады
    Фото: agenzianova.com

    16-اقپان كۇنى كەشكە ا ق ش- تىڭ وڭتۇستىك قولباسشىلىعى (Southcom) تەرروريستىك ۇيىمدار پايدالانعان ءۇش كەمەگە قارسى سوققىلار جاساعان. سونىڭ سالدارىنان ەسىرتكى ساۋداسىنا قاتىسى بار دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن 11 ادام كوز جۇمدى. بۇل تۋرالى قولباسشىلىق X الەۋمەتتىك جەلىسىندە حابارلادى.

    - بارلاۋ كەمەلەردىڭ ەسىرتكى ترافيگىنىڭ بەلگىلى باعىتىمەن ءجۇرىپ، ەسىرتكى كونترابانداسىمەن اينالىسقانىن راستادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    سونداي-اق وندا تىنىق مۇحيتتىڭ شىعىس بولىگىندە 4 ادام مەرت بولىپ، شىعىس بولىكتەگى ەكىنشى كەمەدە تاعى 4 ادام جانە كاريب تەڭىزىندەگى ءۇشىنشى كەمەدە 3 ادام كوز جۇمعانى ايتىلعان.

    وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە سوعىس جاريالاعانىن جازعان ەدىك.

     

    سوڭعى جاڭالىقتار