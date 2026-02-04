ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:09, 04 - اقپان 2026 | GMT +5

    ا ق ش اۋە تاسىمالداۋشى كەمەگە جاقىنداعان يراندىق دروندى اتىپ ءتۇسىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران قاتىسۋىمەن بولعان ءبىرقاتار وقيعالار اياسىندا وڭىردەگى جاعداي شيەلەنىسكەن كۇيىندە قالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    США сбили иранский беспилотник, приблизившийся к авианосцу
    Фото: US CENTCOM

    سەيسەنبى كۇنى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ارابيا تەڭىزىندە اۆراام لينكولن اۋە تاسىمالداۋشى كەمەسىنە جاقىنداعان يراندىق ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىن اتىپ ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى امەريكالىق رەسمي وكىلگە سىلتەمە جاساپ Reuters حابارلادى.

    مالىمەتكە سايكەس، يراندىق Shahed-139 درونى اۋە تاسىمالداۋشى كەمە باعىتىنا قاراي ۇشىپ بارا جاتقان. ول كەمەدەن كوتەرىلگەن F-35 جويعىش ۇشاعى ارقىلى جويىلعان.

    كەيىنىرەك ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى دروننىڭ «اگرەسسيۆتى تۇردە» جاقىنداعانىن، ونىڭ نيەتى تۇسىنىكسىز بولعانىن جانە حالىقارالىق سۋلاردا ارەكەت ەتىپ جاتقان امەريكالىق كۇشتەردىڭ شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ شارالارىنا قاراماستان، ۇشۋىن جالعاستىرعانىن مالىمدەدى.

    ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ دەرەگىنشە، ۇشقىشسىز اپپارات يراننىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىنان شامامەن 800 شاقىرىم قاشىقتىقتا بولعان. اسكەري ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ زارداپ شەكپەگەنى جانە تەحنيكانىڭ بۇلىنبەگەنى اتاپ ءوتىلدى.

    ا ق ش اسكەري وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل وقيعا بىرنەشە ساعات بۇرىن بولعان تاعى ءبىر ينتسيدەنتتەن كەيىن تىركەلگەن. ول جاعدايدا يران كۇشتەرى ورمۋز بۇعازىندا امەريكالىق تۋ استىندا جۇرگەن، ەكيپاجى ا ق ش ازاماتتارىنان قۇرالعان ساۋدا كەمەسىن قۋعان.

    اسكەري مالىمدەمەگە سايكەس، ەكى كاتەر مەن يراندىق موحادجەر درونى Stena Imperative تانكەرىنە جوعارى جىلدامدىقپەن جاقىنداپ، كەمەگە ءتۇسۋ جانە ونى باسىپ الۋ قاۋپىن توندىرگەن.

    اتالعان وقيعا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر قارساڭىندا ورىن الدى. كەلىسسوزدەر وسى اپتادا ءوتۋى ءتيىس، بۇل رەتتە وڭىردە امەريكالىق اسكەري قاتىسۋ كۇشەيتىلگەن.

    بۇعان دەيىن يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ورمۋز بۇعازىندا 1-اقپاننان باستاپ ەكى كۇندىك اتىس قولدانىلاتىن اسكەري- تەڭىز وقۋ- جاتتىعۋىن وتكىزەتىنىن حابارلاعان بولاتىن.

    ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى يران كسير- ءىن جاريالانعان وقۋ-جاتتىعۋلاردى قاۋىپسىز ءارى كاسىبي دەڭگەيدە وتكىزۋگە جانە تەڭىزدەگى شيەلەنىستى ۋشىقتىرماۋعا شاقىردى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يران پرەزيدەنتى وسى اپتادا تۇركيا اۋماعىندا ءوتۋى مۇمكىن كەلىسسوزدەرگە دايىندىق جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرگەنى حابارلانعان ەدى.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
