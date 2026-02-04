ا ق ش اۋە تاسىمالداۋشى كەمەگە جاقىنداعان يراندىق دروندى اتىپ ءتۇسىردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پەن يران قاتىسۋىمەن بولعان ءبىرقاتار وقيعالار اياسىندا وڭىردەگى جاعداي شيەلەنىسكەن كۇيىندە قالىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سەيسەنبى كۇنى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ارابيا تەڭىزىندە اۆراام لينكولن اۋە تاسىمالداۋشى كەمەسىنە جاقىنداعان يراندىق ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىن اتىپ ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى امەريكالىق رەسمي وكىلگە سىلتەمە جاساپ Reuters حابارلادى.
مالىمەتكە سايكەس، يراندىق Shahed-139 درونى اۋە تاسىمالداۋشى كەمە باعىتىنا قاراي ۇشىپ بارا جاتقان. ول كەمەدەن كوتەرىلگەن F-35 جويعىش ۇشاعى ارقىلى جويىلعان.
كەيىنىرەك ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعى دروننىڭ «اگرەسسيۆتى تۇردە» جاقىنداعانىن، ونىڭ نيەتى تۇسىنىكسىز بولعانىن جانە حالىقارالىق سۋلاردا ارەكەت ەتىپ جاتقان امەريكالىق كۇشتەردىڭ شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ شارالارىنا قاراماستان، ۇشۋىن جالعاستىرعانىن مالىمدەدى.
ا ق ش ورتالىق قولباسشىلىعىنىڭ دەرەگىنشە، ۇشقىشسىز اپپارات يراننىڭ وڭتۇستىك جاعالاۋىنان شامامەن 800 شاقىرىم قاشىقتىقتا بولعان. اسكەري ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا امەريكالىق اسكەري قىزمەتكەرلەردىڭ زارداپ شەكپەگەنى جانە تەحنيكانىڭ بۇلىنبەگەنى اتاپ ءوتىلدى.
ا ق ش اسكەري وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل وقيعا بىرنەشە ساعات بۇرىن بولعان تاعى ءبىر ينتسيدەنتتەن كەيىن تىركەلگەن. ول جاعدايدا يران كۇشتەرى ورمۋز بۇعازىندا امەريكالىق تۋ استىندا جۇرگەن، ەكيپاجى ا ق ش ازاماتتارىنان قۇرالعان ساۋدا كەمەسىن قۋعان.
اسكەري مالىمدەمەگە سايكەس، ەكى كاتەر مەن يراندىق موحادجەر درونى Stena Imperative تانكەرىنە جوعارى جىلدامدىقپەن جاقىنداپ، كەمەگە ءتۇسۋ جانە ونى باسىپ الۋ قاۋپىن توندىرگەن.
اتالعان وقيعا ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسسوزدەر قارساڭىندا ورىن الدى. كەلىسسوزدەر وسى اپتادا ءوتۋى ءتيىس، بۇل رەتتە وڭىردە امەريكالىق اسكەري قاتىسۋ كۇشەيتىلگەن.
بۇعان دەيىن يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ورمۋز بۇعازىندا 1-اقپاننان باستاپ ەكى كۇندىك اتىس قولدانىلاتىن اسكەري- تەڭىز وقۋ- جاتتىعۋىن وتكىزەتىنىن حابارلاعان بولاتىن.
ا ق ش قارۋلى كۇشتەرىنىڭ ورتالىق قولباسشىلىعى يران كسير- ءىن جاريالانعان وقۋ-جاتتىعۋلاردى قاۋىپسىز ءارى كاسىبي دەڭگەيدە وتكىزۋگە جانە تەڭىزدەگى شيەلەنىستى ۋشىقتىرماۋعا شاقىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يران پرەزيدەنتى وسى اپتادا تۇركيا اۋماعىندا ءوتۋى مۇمكىن كەلىسسوزدەرگە دايىندىق جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرگەنى حابارلانعان ەدى.