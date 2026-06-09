ا ق ش 750 دوللارعا ۆيزانى جىلدام وڭدەۋدى ۇسىنادى
استانا. kazinform – ا ق ش-تىڭ مەملەكەتتىك دەپارتامەنتى ىسكەرلىك جانە تۋريستىك ۆيزالاردى جەدەل راسىمدەۋگە ارنالعان اقىلى قىزمەتتى ىسكە قوسپاق.
ەندى شەتەلدىك ازاماتتار ستاندارتتى 185 دوللارلىق الىمنان بولەك 750 دوللار تولەپ، تولەم جاساعاننان كەيىن ون كۇن ىشىندە ەلشىلىك نەمەسە كونسۋلدىقتاعى سۇحباتقا جازىلا الادى، دەپ حابارلايدى Associated Press.
پيلوتتىق باعدارلاما 1-شىلدەدە ىسكە قوسىلىپ، 2026-جىلدىڭ 31-جەلتوقسانىنا دەيىن جالعاسادى. قاجەت بولعان جاعدايدا جانە سۇرانىسقا قاراي ونىڭ مەرزىمى ۇزارتىلۋى مۇمكىن. باعدارلاماعا قاتىساتىن ا ق ش-تىڭ شەتەلدەگى ەلشىلىكتەرى مەن كونسۋلدىقتارىنىڭ ءتىزىمى باستالار الدىندا جاريالانادى. ءتيىستى حابارلاما وسى اپتادا رەسمي Federal Register باسىلىمىندا جارىق كورەدى.
جاڭا قىزمەت Donald Trump اكىمشىلىگى ەنگىزگەن قاتاڭ ۆيزالىق ساياساتتىڭ سالدارىن ءىشىنارا جەڭىلدەتۋگە باعىتتالعان. سوڭعى ۋاقىتتا ا ق ش بيلىگى كەيبىر ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا ۆيزا راسىمدەۋ كەزىندە كەپىلدىك جارنا ەنگىزدى. نەگىزىنەن افريكا ەلدەرىندە بۇل سوما 15 مىڭ دوللارعا دەيىن جەتەدى. سونىمەن قاتار ءوتىنىش بەرۋشىلەردەن الەۋمەتتىك جەلىدەگى اككاۋنتتارى تۋرالى مالىمەتتەردى قوسا العاندا، جەكە اقپاراتتىڭ كەڭ كولەمىن ۇسىنۋ تالاپ ەتىلەدى.
بۇل شارالار قۇجاتتاردى قاراۋ مەرزىمىنىڭ ۇزارۋىنا جانە الەم بويىنشا كوپتەگەن شاعىمداردىڭ تۋىنداۋىنا سەبەپ بولدى.
ۆيزاسىز كىرۋ باعدارلاماسىنا كىرمەيتىن ەلدەردىڭ ازاماتتارى ءۇشىن سۇحباتقا جازىلۋ كەزەگى قازىردىڭ وزىندە بىرنەشە ايعا سوزىلۋى مۇمكىن. الايدا قوسىمشا اقى تولەنەتىن پرەميۋم قىزمەت ۆيزانىڭ بەرىلۋىنە كەپىلدىك بەرمەيدى - ول تەك سۇحباتقا جازىلۋ مەرزىمىن جەدەلدەتەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن ەۋروپالىق وداق ۆيزالىق رەجيمدى جەڭىلدەتۋدى تالقىلادى.