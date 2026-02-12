اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس اسكەرلەرىنىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىعى تەكسەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قورعانىس ءمينيسترىنىڭ تاربيە جانە يدەولوگيالىق جۇمىس جونىندەگى ورىنباسارى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ جۇمىس ساپارىمەن اقمولا گارنيزونىندا ورنالاسقان 44813 اسكەري بولىمىندە بولدى، دەپ حابارلايدى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ساپار بارىسىندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جۇيەسىنىڭ نەگىزگى بۋىندارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس بولىمشەسىنىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ءمينيستردىڭ ورىنباسارى جاۋىنگەرلىك كەزەكشىلىكتىڭ ۇيىمداستىرىلۋىمەن، اسكەري ءبولىم ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاي-كۇيىمەن جانە جەكە قۇرامنىڭ قىزمەت وتكەرۋ جاعدايىمەن جان-جاقتى تانىستى.
ساپار اياسىندا بولىمشەلەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىعى ءىس جۇزىندە تەكسەرىلدى. كەزەكشى كۇشتەردىڭ ەلىمىزدىڭ اۋە كەڭىستىگىن قورعاۋ كەزىندەگى ءىس-قيمىلدارى بارىنشا شىنايى جاعدايدا پىسىقتالدى. جەكە قۇرامنىڭ ۇيلەسىمدىلىگى مەن كاسىبيلىگىن اتاپ وتكەن گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ قىراعىلىق، ءتارتىپ جانە تۇراقتى دايىندىق مەملەكەتتىڭ اۋە كەڭىستىگىن سەنىمدى قورعاۋدىڭ نەگىزى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
جەكە قۇراممەن كەزدەسۋ بارىسىندا اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ الەۋمەتتىك قورعالۋ ماسەلەلەرىنە ايرىقشا كوڭىل ءبولىندى. قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ وكىلدەرى الەۋمەتتىك پاكەتكە ەنگىزىلگەن سوڭعى وزگەرىستەردى، سونىڭ ىشىندە «تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلگەن جاڭا تۇزەتۋلەردى جان-جاقتى ءتۇسىندىردى.
- مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس اسكەري قىزمەتشىلەردى الەۋمەتتىك قولداۋ شارالارى مەن تۇرعىن ءۇي ماسەلەلەرىن شەشۋ تەتىكتەرى كەزەڭ- كەزەڭمەن جەتىلدىرىلۋدە. بۇل جەكە قۇرامنىڭ ەرتەڭگى كۇنگە دەگەن سەنىمىن نىعايتىپ، وتانعا ادال قىزمەت ەتۋىنە جاعداي جاسايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى گەنەرال-مايور اسقار مۇستابەكوۆ.
جۇمىس ساپارى اياسىندا ءمينيستردىڭ ورىنباسارى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتشىلەرمەن كەزدەسىپ، «سارباز 2.0» باعدارلاماسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. اتالعان باستاما جاستاردىڭ الەۋمەتتىك بەيىمدەلۋىنە ىقپال ەتىپ، اسكەري قىزمەتتەن كەيىن ءبىلىم الۋ مەن كاسىبي ءوسۋ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتەتىنى ايتىلدى.
وتكەن جىلى اسكەرگە شاقىرىلعان ءبىرقاتار اسكەري قىزمەتشىنىڭ قىزمەتىن كەلىسىمشارت نەگىزىندە جالعاستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى. سولاردىڭ ءبىرى - 20 جاستاعى كىشى سەرجانت ەراسىل مۇراتوۆ.
- مەن وتكەن جىلدىڭ مامىر ايىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلدىم. بىرنەشە ايدان كەيىن كەلىسىمشارت بويىنشا قىزمەتىمدى جالعاستىرۋعا شەشىم قابىلدادىم. قازىر بولىمشە كومانديرىمىن جانە باعىنىستىلارىم ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىكتى سانالى تۇردە اتقارىپ كەلەمىن، - دەدى كىشى سەرجانت.
جۇمىس ساپارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا اسكەري ءبولىم قولباسشىلىعىنا تاربيە جۇمىسىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ، جەكە قۇرامنىڭ مورالدىق-پسيحولوگيالىق جاعدايىن نىعايتۋ جانە ەلدىڭ اۋە شەبىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى مىندەتتەردى بۇلجىتپاي ورىنداۋ تۋرالى ناقتى تاپسىرمالار بەرىلدى.
