8-اقپاندا جولداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
2026 -جىلعى 8- اقپان ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەلەسى جولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى:
جامبىل وبلىسى
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسى، 159- 238و- شاقىرىم (كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى ارالىعى).
قوزعالىس ەسكى قورداي اسۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 8-اقپاندا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.