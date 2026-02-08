ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    8-اقپاندا جولداعى احۋال قانداي

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    2026 -جىلعى 8- اقپان ساعات 08:00 دەگى جاعداي بويىنشا اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كەلەسى جولداردا كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرى ءۇشىن قوزعالىسقا شەكتەلدى:

    جامبىل وبلىسى

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولىنىڭ «قورداي اسۋىنىڭ جاڭا اينالما جولى» ۋچاسكەسى، 159- 238و- شاقىرىم (كەنەن اۋىلى - قاينار اۋىلى ارالىعى).
    قوزعالىس ەسكى قورداي اسۋى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى كوپىر وتكەلىنىڭ شەتكى ارقالىقتارى زاقىمدانۋىنا بايلانىستى «قالقامان» جول ايرىعى ۋچاسكەسى - قالقامان اۋىلىنا كىرەبەرىس جانە استانا باعىتىنا شىعاتىن جول جابىلدى.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، سينوپتيكتەر 8-اقپاندا قازاقستاننىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاعان ەدى.

    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
