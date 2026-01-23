60 جىلدا العاش رەت: جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى پارلامەنتتى تاراتتى
استانا. KAZINFORM - جۇما كۇنى پارلامەنتتىڭ كەزەكتى سەسسياسىنىڭ باسىندا جاپونيا پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسى - وكىلدەر پالاتاسىن تاراتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى ساناە تاكايچيدىڭ مينيسترلەر كابينەتى 465 ورىندىق پالاتانى تاراتۋ جوسپارىن ماقۇلدادى. پرەمەر-مينيسترلەر تومەنگى پالاتانى تاراتۋعا قۇقىلى بولعانىمەن، بۇل تومەنگى پالاتا پارلامەنتتىڭ كەزەكتى سەسسياسىنىڭ باسىندا تاراتىلعان 60 جىلداعى العاشقى جاعداي.
Jiji Press حابارلاۋىنشا، مينيسترلەر كابينەتىنىڭ كەلەسى وتىرىسىندا ۇكىمەت تومەنگى پالاتاعا جالپى سايلاۋدى 8-اقپاندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. وسىلايشا سايلاۋ تومەنگى پالاتا تاراتىلعاننان كەيىن 16 كۇننەن سوڭ وتكىزىلەدى، بۇل - ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىس اياقتالعاننان بەرى ەڭ قىسقا مەرزىم. بۇل شەشىم سايلاۋشىلارعا باسەكەلەس ساياسي ۇسىنىستاردى باعالاۋعا از ۋاقىت قالدىرعانى ءۇشىن سىنعا الىندى. رەسمي سايلاۋ ناۋقانى كەلەسى سەيسەنبىدە باستالۋى ءتيىس.
قازىرگى زاڭ دەپۋتاتتاردىڭ وكىلەتتىك مەرزىمى 2028-جىلى اياقتالاتىندىقتان پرەمەر-مينيستر ساناە تاكايچي سايلاۋ وتكىزۋ تۋرالى شەشىمىن قازان ايىندا باستالعان پرەمەرلىگىنە جانە سول ايدا قۇرىلعان ليبەرالدىق-دەموكراتيالىق پارتياسى مەن جاپونيا يننوۆاتسيالىق پارتياسىنىڭ جاڭا بيلەۋشى كواليتسياسىنا قوعامدىق قولداۋ الماعانىمەن ءتۇسىندىردى.
بۇعان دەيىن جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىن تاراتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جازعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق پارلامەنتتىڭ تومەنگى پالاتاسىنىڭ تاراتىلۋى مۇمكىن دەگەن قاۋەسەتتەر اياسىندا يەننىڭ ا ق ش دوللارىنا شاققانداعى باعامى 158 گە دەيىن تومەندەپ، 2024-جىلدىڭ شىلدەسىنەن بەرى ەڭ تومەنگى كورسەتكىشكە جەتكەنىن جازدىق.