50 جىلدان كەيىن ءبىراق كەل: رەسەي قازاق ازىلكەشىن ەسىكتەن كەرى قايتاردى
استانا. KAZINFORM - تانىمال ازىلكەش نۇرلان سابىروۆقا رەسەي اۋماعىنا كىرۋگە جارتى عاسىرلىق تىيىم سالىندى. كرەمل بيلىگى بۇعان ازىلكەشتىڭ سوعىسقا قاتىستى سىنى مەن قارجىلىق زاڭمانانى بۇزۋىن سەبەپ قىلىپ وتىر دەپ حابارلايدى Ertenmedia.kz.
ازىلكەش ماسكەۋدەگى «ۆنۋكوۆو» اۋەجايىنا دۋبايدان كەلگەن بويدا شەكاراشىلاردىڭ توسقاۋىلىنا تاپ بولعان.
فەدەرالدىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتى سابىروۆقا «ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك مۇددەسىنە بايلانىستى ەلگە كىرگىزىلمەيتىنىن» رەسمي تۇردە مالىمدەپ، دەرەۋ كەرى رەيستى كۇتۋگە جىبەرگەن.
رەسەيلىك تەلەگرام-ارنالار، سابىروۆتىڭ قارا تىزىمگە كىرۋىن اتىشۋلى «ارنايى وپەراتسيانى» سىناعانىمەن بايلانىستىرۋدا. ازىلكەشتىڭ استارلى پىكىرلەرى كرەمل يدەولوگتارىنا ۇناماي، ورىس جەرىندە جوسپارلانعان كونسەرتىنىڭ باسىم بولىگىنە تىيىم سالىنعان ەدى.
قازىردىڭ وزىندە الەۋمەتتىك جەلىدە ونىڭ ەلگە كىرۋگە تىيىم سالىنعانىن ەستىگەن ءساتى تاراپ جاتىر. شەكاراشىلار سابىروۆتىڭ قولىنا «رەسەيدىڭ ەسىگى جابىق» دەگەن ماندەگى تىلدەي قاعاز ۇستاتقان. وعان سايكەس، 30-قاڭتاردان باستاپ سابىروۆتىڭ رەسەي اۋماعىنا كىرۋىنە 50 جىل مەرزىمگە رەسمي تۇردە شەكتەۋ قويىلعان.
پروپاگاندا قۇرالدارى «ازىلكەش ورىس جەرىندە تاپقان قارجىسىن دەلدالدار ارقىلى شەتەلگە زاڭسىز شىعارعان» دەپ جارىسا جازۋدا. ولاردىڭ اقپاراتى بويىنشا، سابىروۆقا تيەسىلى رەسەيلىك مۇلىكتىڭ جالپى قۇنى 60 ميلليون رۋبلدەن اسادى.