سۋديا قىزىنا 2 ميلليون دوللارعا توي جاساپ بەردى - ۆيدەو
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سالتاناتتى كەشتى نيكولاي باسكوۆ جۇرگىزسە، ۆالەري مەلادزە، ۆەرا برەجنيەۆا، يوسيف كوبزون سىندى تۇلعالار قوناققا كەلگەن. قوناقتاردىڭ ءبىرى جاس جۇبايلارعا «بەنتلي» كولىگىن دە سىيعا تارتىپتى.
ۆالەري مەلادزە ءان ايتقانى ءۇشىن 35 مىڭ ەۆرو السا، ۆەرا برەجنەۆا مەن نيكولاي باسكوۆ ءوز ەڭبەكتەرىن 40 مىڭ ەۆروعا باعالاعان. ال كوبزون بولسا حاحاليەۆامەن بۇرىننان دوس بولعاندىقتان، تەگىن ونەر كورسەتكەن.
تويدا 350 قوناققا ارناپ جايىلعان داستارحان ءۇشىن 3,5 ميلليون رۋبل جۇمسالىپتى.
Эта свадьба за 2млн$ потрясла Краснодарский край. Это не просто пир во время чумы. Это плевок Вам в лицо!!! Нет. Всем нам! Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто Судья, а Член президиума Краснодарского краевого суда и Заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20тыс р в месяц, по 8 часов каждый день. Утритесь коллеги, которые ссылаясь на действующее законодательство пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде. Я многое видел, но есть вещи, которые не перестают меня возмущать. Хамство и наглость людей, которые должны стоять на защите наших интересов. Есть старая шутка про адвокатов. Мол существуют такие Адвокаты, стоимость услуг которых настолько велика, что дешевле купить судью. В данном случае это не так. Это все, что нужно знать о Краснодарском правосудии. Репост, если Вы также как и я возмущены подобным хамством и наглостью. #насудила #краснодар #суд #закон