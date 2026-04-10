2040-جىلعا قاراي 33 ەل، سونىڭ ىشىندە تۇركيا دا سۋ تاپشىلىعىنا ۇشىرايدى
استانا. قازاقپارات - 2040 -جىلعا قاراي الەمنىڭ 33 ەلى، ونىڭ ىشىندە تۇركيا دا سۋ رەسۋرستارىنىڭ اسا قات تاپشىلىعىنا ۇشىراۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Anadolu.
حالىق سانىنىڭ ءوسۋى، كليماتتىڭ وزگەرۋى جانە تۇتىنۋدىڭ ارتۋى سۋ رەسۋرستارىنا تۇسەتىن قىسىمدى كۇشەيتىپ، سۋ قاۋىپسىزدىگىن جاھاندىق نەگىزگى سىن-قاتەرلەردىڭ بىرىنە اينالدىرىپ وتىر.
بولجامدارعا سايكەس، 2040-جىلعا قاراي 33 مەملەكەت «وتە جوعارى سۋ سترەسسى» ايماعىنا كىرەدى. 167 ەلدى قامتىعان دۇنيەجۇزىلىك رەسۋرستار ينستيتۋتىنىڭ (WRI) زەرتتەۋىندە حالىق سانىنىڭ ءوسۋى، ۋربانيزاتسيا جانە كليماتتىق وزگەرىستەر اياسىندا سۋ قورىنىڭ جىلدام ازايىپ بارا جاتقانى كورسەتىلگەن.
اسىرەسە، تاياۋ شىعىس وڭىرىندە جاعداي كۇردەلى. مۇندا سۋ قاۋىپسىزدىگى دەڭگەيى الەمدەگى ەڭ تومەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى بولىپ وتىر. كوپتەگەن ەلدەر جەر استى سۋلارىنا جانە تەڭىز سۋىن تۇشىلاندىرۋدىڭ قىمبات تەحنولوگيالارىنا تاۋەلدى. مۇنداي نىساندارعا زاقىم كەلگەن جاعدايدا، مىسالى اسكەري قاقتىعىستار كەزىندە، ميلليونداعان ادام اۋىز سۋعا قول جەتكىزە الماي قالۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن تۇركيا پرەزيدەنتى رەدجەپ تاييپ ەردوعان بولاشاقتا مەملەكەتتەر اراسىنداعى قاقتىعىستار مۇناي ءۇشىن ەمەس، سۋ ءۇشىن تۋىنداۋى ىقتيمال ەكەنىن اتاپ وتكەن بولاتىن. ول سۋ رەسۋرستارىنىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزى ارتىپ كەلە جاتقانىن ايتتى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، سۋ تاپشىلىعى تەك ەكولوگيالىق ماسەلە ەمەس، ول ەكونوميكاعا، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىنە، ەنەرگەتيكاعا جانە كوشى-قون ۇدەرىستەرىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. قازىرگى تاڭدا الەم حالقىنىڭ شامامەن جارتىسى جىلىنا كەمىندە ءبىر اي سۋ تاپشىلىعىن سەزىنەدى.
يۋنەسكو دەرەكتەرىنە سايكەس، 2 ميللياردتان استام ادام ءقاۋىپسىز اۋىز سۋعا قول جەتكىزە الماي وتىر، ال 3 ميللياردتان استام ادامنىڭ بازالىق سانيتارلىق قىزمەتتەرگە مۇمكىندىگى جوق.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ مەن تۇراقتى شەشىمدەر قابىلدانباسا، جاعداي ودان ءارى ۋشىعىپ، الەمنىڭ كوپتەگەن وڭىرىندە الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق تۇراقسىزدىقتى كۇشەيتۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن وڭىرلىك ەكولوگيالىق سامميتتە سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى تالقىلاناتىنى حابارلاندى.