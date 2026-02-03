2029 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارى الماتىدا وتەدى
استانا. قازاقپارات - 2029 -جىلى وتەتىن قىسقى ازيا ويىندارى الماتى قالاسىندا ۇيىمداستىرىلادى. بۇل تۋرالى ازيا وليمپيادالىق كەڭەسى (ا و ك) دۇيسەنبى كۇنى مالىمدەدى.
شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، العاشىندا اتالعان دودا ساۋد ارابياسىندا وتەدى دەپ جوسپارلانعان ەدى.
ا و ك پەن قازاقستان تاراپى بەيسەنبى كۇنى يتاليانىڭ ميلان قالاسىندا قابىلداۋشى قالا جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ازيانىڭ قىسقى ويىندارىن وتكىزۋ قۇقىعى ساۋد ارابياسىنا 2022 -جىلى بەرىلگەن.
الايدا وتكەن ايدا ساۋد ارابياسىنىڭ وليمپيادالىق جانە پاراليمپيادالىق كوميتەتى مەن ازيا وليمپيادالىق كەڭەسىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسىندە جارىستىڭ مەرزىمى بەلگىسىز ۋاقىتقا شەگەرىلگەنى حابارلانعان بولاتىن.
ەسكە سالايىق، ۇستەل تەننيسىنەن قازاقستاندىق تورەشى، ەڭ جوعارى حالىقارالىق ساناتتاعى مامان تيمۋر حودجايەۆ 2026 -جىلى جاپونيادا وتەتىن ازيا ويىندارىندا تورەلىك ەتەدى.