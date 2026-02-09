19 ميلليارد تەڭگە زاڭسىز كىرىس: «اكتيۆ لومبارد» ىسنە قاتىستى تەرگەۋ اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى زاڭسىز كاسىپكەرلىك قىزمەت جانە قىلمىستىق جولمەن الىنعان كىرىستەردى زاڭداستىرۋ فاكتىلەرى بويىنشا س. س. كوينوۆ پەن باسقا دا قاتىسى بار تۇلعالارعا قاتىستى تەرگەۋدى اياقتادى.
ەسكە سالساق، وتكەن جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا كوميسسيالىق دۇكەن رەتىندە جاسىرىنعان ءىرى لومباردتار جەلىسى ارقىلى زاڭسىز ميكروكرەديت بەرۋ سحەماسى انىقتالعان بولاتىن.
«اكتيۆ لومبارد» جەلىسىنىڭ يەسى س. س. كوينوۆ كوميسسيالىق قىزمەتتى پايدالانا وتىرىپ، جەكە تۇلعالارعا جاسىرىن تۇردە ميكروكرەديت بەرۋدىڭ زاڭسىز سحەماسىن ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
قىزمەتىنە زاڭدىق سيپات بەرۋ ءۇشىن س. س. كوينوۆ ماتەريالدىق-تەحنيكالىق بازاسى مەن اكىمشىلىك رەسۋرستارى بار وزىنە باعىنىستى «اكتيۆ لومبارد» ج ش س- ءىن پايدالانىپ، سەنىمدى تۇلعالاردىڭ اتىنا تىركەلگەن جانە فورمالدى تۇردە كوميسسيالىق ساۋدامەن اينالىسقان «One Billion Sales» «The Best Seller» جانە «Shark in Sales» ج ش س سياقتى بايلانىسى بار زاڭدى تۇلعالار جەلىسىن قۇردى.
اتالعان كومپانيالار «اكتيۆ ماركەت» ءبىرىڭعاي برەندىمەن ارەكەت ەتىپ، ءىس جۇزىندە مۇلىكتى كەپىلگە الىپ، جوعارى پايىزدىق مولشەرلەمەمەن ميكروكرەديتتەر بەرۋ ءۇشىن پايدالانىلعان. كوميسسيالىق بولىمشەلەر «اكتيۆ لومبارد» ج ش س فيليالدارىمەن ءبىر عيماراتتا ورنالاسقان، ال كليەنتتەرگە قىزمەت كورسەتۋدى بىردەي قىزمەتكەرلەر جۇزەگە اسىرعان.
كليەنتتەرمەن جاسالعان كوميسسيالىق شارتتار فورمالدى جانە جالعان سيپاتتا بولعان. سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ ورتاشا دەڭگەيى تاۋلىگىنە % 1,73 دان %2,07 عا دەيىن جەتىپ، بەلگىلەنگەن نورمادان (%0,3) 5 ەسەگە جوعارى بولعان، بۇل ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ ەلەۋلى بۇزىلۋىنا اكەلگەن. ناتيجەسىندە 1,9 ميلليوننان استام شارت جاسالىپ، قىلمىستىق كىرىس كولەمى 19 ميلليارد تەڭگەدەن اسقان.
تەرگەۋ ماتەريالدارىنا سايكەس، قىلمىستىق كىرىستەردىڭ شىعۋ كوزىن جاسىرۋ ماقساتىندا س. س. كوينوۆ ولاردى زاڭداستىرۋدىڭ كوپ دەڭگەيلى سحەماسىن ازىرلەپ، ىسكە اسىرعان. ول ءۇشىن بايلانىسى بار كومپانيالارمەن جاسالعان جالعان شارتتار، سونداي-اق بانكتىك شوتتار اراسىندا اقشانى بىرنەشە رەت اۋدارۋ ارقىلى كەيىننەن ديۆيدەند تۇرىندە شىعارۋ پايدالانىلعان.
وسى تاسىلمەن 5 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجات شىعارىلعان. سونىمەن قاتار، س. س. كوينوۆ باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋ ازىرلەۋ سالاسىندا فورمالدى تۇردە قىزمەت كورسەتكەن «Zeus Co» ج ش س- ءىن تىركەگەن. باعدارلامالىق قامتاماسىز ەتۋدى ەنگىزۋ جانە سۇيەمەلدەۋ قىزمەتتەرى كورسەتىلدى دەگەن جەلەۋمەن بايلانىسى بار كومپانيالارمەن قۇنى اسىرا كورسەتىلگەن شارتتار جاسالىپ، ناتيجەسىندە «Zeus Co» ج ش س شوتتارىنا 2,5 ميلليارد تەڭگە تۇسكەن، ونىڭ 2,2 ميلليارد تەڭگەسى س. س. كوينوۆقا ديۆيدەند تۇرىندە اۋدارىلعان.
سوت سانكتسياسىمەن كونفيسكاتسيالاۋ ماقساتىندا جالپى قۇنى 8,9 ميلليارد تەڭگە بولاتىن جىلجىمالى جانە جىلجىمايتىن مۇلىككە، جارعىلىق كاپيتالداعى ۇلەستەرگە جانە زەرگەرلىك بۇيىمدارعا تىيىم سالىندى. تىيىم سالىنعان مۇلىك قاتارىندا: ەلورداداعى 4 پاتەر جانە 2 تۇرعىن ءۇي، ب ا ءا- دەگى 4 اپارتامەنت، 6 اۆتوكولىك، ونىڭ ىشىندە Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, سونداي-اق دەپوزيتتىك شوتتارداعى 2,7 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى اقشالاي قاراجات بار. س. س. كوينوۆ قاماۋعا الىندى. ونىڭ ءتورت سىبايلاسىنا قاتىستى ەلدەن شىقپاۋ جانە ءتيىستى مىنەز- قۇلىق تۋرالى قولحات تۇرىندەگى بۇلتارتپاۋ شاراسى قولدانىلدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسى ق پ ك 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.