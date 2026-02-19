ق ز
    19 اقپاندا ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەلدى:

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.

    • «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان النالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءبوپ)» اۆتوجولى، 520-587-شاقىرىم (اققۋلى كەنتى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    • وسى اۆتوجولدىڭ 583-733-شاقىرىمى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سەمەي قالاسى)؛

    • «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولى، 137-231-شاقىرىم (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى — باياناۋىل اۋىلى).

    قاراعاندى وبلىسى

    • «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولى، 231-324-شاقىرىم (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا كەنتى).

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 15-105-شاقىرىم (بەلوۋسوۆكا اۋىلى - ريددەر قالاسى).

    سونىمەن قاتار وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، قازگيدرومەت سينوپتيكتەرى 19- اقپاندا ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وبلىسىندا 20 گرادۋسقا دەيىن اياز بولاتىنىن بولجاعان ەدى.

     

    مەيىرمان لەس

