19 اقپاندا ەلدەگى قاي جولدار جابىق تۇر
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
ۇلتتىق كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسىنا ۋاقىتشا شەكتەلدى:
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
• «ق ح ر شەكاراسى - مايقاپشاعاي - زايسان النالما جولى - قالباتاۋ - سەمەي - پاۆلودار - رف شەكاراسى (ۇرلىتوبە ءبوپ)» اۆتوجولى، 520-587-شاقىرىم (اققۋلى كەنتى - اباي وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• وسى اۆتوجولدىڭ 583-733-شاقىرىمى (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - سەمەي قالاسى)؛
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولى، 137-231-شاقىرىم (قاراعاندى وبلىسىنىڭ شەكاراسى — باياناۋىل اۋىلى).
قاراعاندى وبلىسى
• «قالقامان - باياناۋىل - ۇمىتكەر - بوتاقارا» اۆتوجولى، 231-324-شاقىرىم (پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى - بوتاقارا كەنتى).
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• «وسكەمەن - ريددەر - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 15-105-شاقىرىم (بەلوۋسوۆكا اۋىلى - ريددەر قالاسى).
سونىمەن قاتار وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، قازگيدرومەت سينوپتيكتەرى 19- اقپاندا ەلىمىزدىڭ بىرنەشە وبلىسىندا 20 گرادۋسقا دەيىن اياز بولاتىنىن بولجاعان ەدى.
مەيىرمان لەس