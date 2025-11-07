17 ميلليارد دوللار كەلىسىمى جانە ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك: توقايەۆ پەن ترامپ كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى جاريالاندى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە مەملەكەت باسشىسى ۆاشينگتونعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى جانە قازاقستاندىق دەلەگاتسياعا كورسەتكەن قوناقجاي كوڭىلى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىق ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ دونالد ترامپتىڭ پرەزيدەنتتىك لاۋازىمىنىڭ تاريحي سيپاتىنا توقتالىپ، ونىڭ باسشىلىعىمەن ا ق ش الەمنىڭ جەتەكشى ەكونوميكالىق، ساياسي جانە تەحنولوگيالىق دەرجاۆاسى رەتىندەگى پوزيتسياسىن كۇشەيتىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، امەريكا كوشباسشىسى جەر ءجۇزىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن، تۇراقتىلىعى مەن وركەندەۋىن قامتاماسىز ەتۋدە شەشۋشى ءرول اتقارادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ بىتىمگەرلىك باستامالارىن تولىق قولدايتىنىن جەتكىزدى. سونىڭ ىشىندە كەلەشەكتە ورتا ءدالىزدى ودان ءارى دامىتۋعا ىقپال ەتەتىن «ترامپتىڭ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك جانە وركەندەۋ جولىنا» (TRIPP) ەرەكشە نازار اۋداردى.
دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ قازاقستانمەن كوپجوسپارلى كەڭەيتىلگەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى دامىتۋعا نيەتتى ەكەنىن راستادى.
ساپار اياسىندا قازاقستان مەن قۇراما شتاتتارى اراسىندا جالپى سوماسى 17 ميلليارد دوللاردان اساتىن كوممەرتسيالىق كەلىسىمدەرگە قول قويىلدى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەكىجاقتى ىقپالداستىقتىڭ كەڭ كولەمدەگى ماسەلەلەرى جان-جاقتى تالقىلاندى، ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتىڭ پەرسپەكتيۆتى باعىتتارى ناقتىلاندى.
سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتەر حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
بۇعان دەيىن دونالد ترامپ «قازاقستان اۆراام كەلىسىمىنە قوسىلعان ءبىرىنشى ەل» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.