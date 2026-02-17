17-اقپاندا رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال قانداي
الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.
اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى:
اقتوبە وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 104-337-شاقىرىم (قاندىاعاش قالاسى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛
• «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 776-965-شاقىرىم (اقتوبە قالاسى - قارابۇتاق كەنتى)
اتىراۋ وبلىسى
• «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - رف شەكاراسى (قۇرمانعازى بەكەتى)» اۆتوجولى، 337-346-شاقىرىم (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز كەنتى).
اقمولا وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 16-200-شاقىرىم (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).
پاۆلودار وبلىسى
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 200-254-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى)؛
• «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.
شىعىس قازاقستان وبلىسى
• وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.