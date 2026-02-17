ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:23, 17 - اقپان 2026 | GMT +5

    17-اقپاندا رەسپۋبليكا جولدارىنداعى احۋال قانداي

    الماتى. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇلتتىق كومپانياسى ەلدەگى جولداردىڭ قازىرگى احۋالى تۋرالى حابارلادى.

    метель, буран, зима, закрыта дорога, боран, қыс, жол жабық
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار كەلەسى اۆتوجول ۋچاسكەلەرىندە كولىك قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى:

    اقتوبە وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 104-337-شاقىرىم (قاندىاعاش قالاسى - اتىراۋ وبلىسىنىڭ شەكاراسى)؛

    • «ر ف شەكاراسى - مارتوك - اقتوبە - قارابۇتاق - قىزىلوردا - شىمكەنت - تاراز - قورداي - الماتى - قورعاس - ق ح ر شەكاراسى» اۆتوجولى، 776-965-شاقىرىم (اقتوبە قالاسى - قارابۇتاق كەنتى)

    اتىراۋ وبلىسى

    • «اقتوبە - قاندىاعاش - دوسسور - اتىراۋ - رف شەكاراسى (قۇرمانعازى بەكەتى)» اۆتوجولى، 337-346-شاقىرىم (اقتوبە وبلىسىنىڭ شەكاراسى - ساعىز كەنتى).

    اقمولا وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 16-200-شاقىرىم (استانا قالاسى - پاۆلودار وبلىسىنىڭ شەكاراسى).

    پاۆلودار وبلىسى

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولى، 200-254-شاقىرىم (اقمولا وبلىسىنىڭ شەكاراسى - شىدەرتى كەنتى)؛

    • «استانا - شىدەرتى - پاۆلودار - ۋسپەنكا - ر ف شەكاراسى» اۆتوجولىنداعى «قالقامان» جولايرىعى ۋچاسكەسىندە (قالقامان كەنتىنە كىرەبەرىس پەن استانا باعىتىنا شىعار جول) قوزعالىس شەكتەلگەن.

    شىعىس قازاقستان وبلىسى

    • وسينوۆ اسۋىندا تىركەمەسى بار جانە جارتىلاي تىركەمەلى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ۋاقىتشا شەكتەلدى. شەكتەۋ «وسكەمەن - التاي - كاتونقاراعاي - راحمان قاينارى» اۆتوجولىنىڭ 46-66-شاقىرىمىنداعى (سيەۆەرنوە اۋىلى - سەرەبريانسك قالاسى) ۋچاسكەسىندە قىس اياقتالعانشا ساقتالادى.

