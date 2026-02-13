ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    07:41, 13 - اقپان 2026 | GMT +5

    13 جاسىندا ميلليونەر

    گولليۆۋد تاريحىنداعى ەڭ اتاقتى بالالاردىڭ ءبىرى - امەريكالىق كينواكتەر دجەكي كۋگان. ول ءۇنسىز كينو داۋىرىندە-اق ءدۇيىم جۇرتقا تانىلىپ، 13 جاسىندا ءوز كۇشىمەن ميلليونەر اتانعان ەڭ جاس ادام رەتىندە گيننەستىڭ رەكوردتار تىزىمىنە ەندى.

    Джеки Куган
    Фото: egemen.kz

    كۋگان 1923- 1924 -جىلدارى اپتاسىنا 22 مىڭ دوللار تابىس تاپقان. ول كەزەڭدە بۇل - اقىلعا سىيمايتىن وتە كوپ اقشا. سونىمەن قاتار اكتەر فيلمدەر تابىسىنىڭ شامامەن %60 ىن الىپ وتىرعان. قازىرگى كوزقاراسپەن قاراساق، وسىنشا قارجى تۇتاس ءبىر كومپانيانىڭ بيۋدجەتى سياقتى كورىنەدى. كۋگاننىڭ جۇلدىزى چارلي چاپليننىڭ «بالاقاي» فيلمىنە تۇسكەن سوڭ جارقىرادى.

    بەكزات قۇلشار

    egemen.kz

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار