07:41, 13 - اقپان 2026 | GMT +5
13 جاسىندا ميلليونەر
گولليۆۋد تاريحىنداعى ەڭ اتاقتى بالالاردىڭ ءبىرى - امەريكالىق كينواكتەر دجەكي كۋگان. ول ءۇنسىز كينو داۋىرىندە-اق ءدۇيىم جۇرتقا تانىلىپ، 13 جاسىندا ءوز كۇشىمەن ميلليونەر اتانعان ەڭ جاس ادام رەتىندە گيننەستىڭ رەكوردتار تىزىمىنە ەندى.
كۋگان 1923- 1924 -جىلدارى اپتاسىنا 22 مىڭ دوللار تابىس تاپقان. ول كەزەڭدە بۇل - اقىلعا سىيمايتىن وتە كوپ اقشا. سونىمەن قاتار اكتەر فيلمدەر تابىسىنىڭ شامامەن %60 ىن الىپ وتىرعان. قازىرگى كوزقاراسپەن قاراساق، وسىنشا قارجى تۇتاس ءبىر كومپانيانىڭ بيۋدجەتى سياقتى كورىنەدى. كۋگاننىڭ جۇلدىزى چارلي چاپليننىڭ «بالاقاي» فيلمىنە تۇسكەن سوڭ جارقىرادى.
بەكزات قۇلشار
egemen.kz