اقتوبەدەگى 12 ادامنىڭ قازاسى: امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا
اقتوبە. KAZINFORM - ءۇش ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، ەكەۋىنىڭ جاعدايى ورتاشا. ءبارى دە حرومتاۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا جاتىر.
اقتوبەدەگى جول-كولىك اپاتى كەزىندە امان قالعان ادامدار قازىر ەم الىپ جاتىر. ءبىر جولاۋشى عانا اۋرۋحاناعا جاتپادى.
- مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن بەس ادامنىڭ ۇشەۋىنىڭ جاعدايى اۋىر، ەكەۋىندە ورتاشا. ءبىر ادام اۋرۋحاناعا جاتۋدان باس تارتقان. جاراقات العاندار حرومتاۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. وبلىس اكىمى اسحات شاحاروۆ جول-كولىك وقيعاسى بولعان ورىنعا شىقتى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەسكە سالساق، وقيعا بۇگىن سامارا - شىمكەنت تاسجولىندا بولدى. پوليتسيا تاراتقان اقپاراتقا سۇيەنسەك، جۇك كولىگى قارسى باعىتقا شىعىپ كەتكەن.
جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان ەكى جۇرگىزۋشى مەن گازەل اۆتوكولىگىنىڭ 10 جولاۋشىسى كوز جۇمدى.