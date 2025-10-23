ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:40, 23 - قازان 2025 | GMT +5

    اقتوبەدەگى 12 ادامنىڭ قازاسى: امان قالعان جولاۋشىلاردىڭ ۇشەۋى اۋىر جاعدايدا

    اقتوبە. KAZINFORM - ءۇش ادامنىڭ جاعدايى اۋىر، ەكەۋىنىڭ جاعدايى ورتاشا. ءبارى دە حرومتاۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىندا جاتىر.

    Шымкенттегі ауруханада науқастар дәлізде жатқан
    Фото: Шымкент қаласы әкімінің баспасөз қызметі

    اقتوبەدەگى جول-كولىك اپاتى كەزىندە امان قالعان ادامدار قازىر ەم الىپ جاتىر. ءبىر جولاۋشى عانا اۋرۋحاناعا جاتپادى.

    - مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن بەس ادامنىڭ ۇشەۋىنىڭ جاعدايى اۋىر، ەكەۋىندە ورتاشا. ءبىر ادام اۋرۋحاناعا جاتۋدان باس تارتقان. جاراقات العاندار حرومتاۋ اۋداندىق اۋرۋحاناسىنا جەتكىزىلدى. وبلىس اكىمى اسحات شاحاروۆ جول-كولىك وقيعاسى بولعان ورىنعا شىقتى، - دەپ حابارلادى اقتوبە وبلىسى اكىمىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەسكە سالساق، وقيعا بۇگىن سامارا - شىمكەنت تاسجولىندا بولدى. پوليتسيا تاراتقان اقپاراتقا سۇيەنسەك، جۇك كولىگى قارسى باعىتقا شىعىپ كەتكەن.

    جول-كولىك وقيعاسى سالدارىنان ەكى جۇرگىزۋشى مەن گازەل اۆتوكولىگىنىڭ 10 جولاۋشىسى كوز جۇمدى.

