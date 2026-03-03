«102» گە جالعان قوڭىراۋ شالعاندارعا قانداي جازا قولدانىلادى
استانا. قازاقپارات - 102 - شۇعىل كومەك ءنومىرى. بۇل بايلانىس ارناسى تاۋلىك بويى، دەمالىسسىز جانە ءۇزىلىسسىز جۇمىس ىستەيدى. پوليتسيا «102» نومىرىنە جالعان قوڭىراۋ شالۋ جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن ەسكەرتەدى، دەپ حابارلايدى ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
102 ءنومىرى ارقىلى ازاماتتار قۇقىق بۇزۋشىلىق، قىلمىس، قوعامدىق ءتارتىپتىڭ بۇزىلۋى، تۇرمىستىق جانجال، جول-كولىك وقيعاسى نەمەسە وزگە دە قاۋىپ توندىرەتىن جاعدايلار تۋرالى جەدەل حابارلاي الادى.
- ءاربىر قوڭىراۋ - بۇل ناقتى ارەكەتكە سەبەپ. ديسپەتچەرلەر حابارلامانى قابىلداپ، ءتيىستى ناريادتاردى وقيعا ورنىنا جىبەرەدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ۋاقىتپەن ساناسپاي، ادام ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن قورعاۋ ءۇشىن جەدەل ارەكەت ەتەدى. الايدا سوڭعى ۋاقىتتا جالعان شاقىرتۋلار ماسەلەسى وزەكتى بولىپ وتىر. كەيبىر ازاماتتار 102 نومىرىنە ويلانباستان، جالعان اقپارات بەرىپ جاتادى. بۇل - پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ۋاقىتىن بوسقا جۇمساۋعا، ارنايى تەحنيكالار مەن جانار-جاعارماي شىعىنىنا، شىنايى قاۋىپ ءتونىپ تۇرعان جاعدايلارعا كەشىگىپ جەتۋگە سەبەپ بولۋى مۇمكىن. سول ساتتە ءبىر جەردە شىنىمەن كومەككە مۇقتاج ادام بولۋى ابدەن مۇمكىن، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ءبىر جالعان حابارلاما - بىرەۋدىڭ ومىرىنە تونگەن ناقتى قاۋىپكە ۋاقىتىلى ارەكەت ەتپەۋگە اكەلۋى ىقتيمال. زاڭ الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىك قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قولدانىستاعى زاڭناماسىنا سايكەس، جالعان شاقىرتۋ نەمەسە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا كورىنەۋ جالعان اقپارات بەرۋ جاۋاپكەرشىلىككە اكەپ سوعادى.
- مۇنداي ارەكەتتەر ءۇشىن ايىپپۇل قاراستىرىلعان. ەگەر جالعان حابارلاما اۋىر زارداپتارعا نەمەسە ءىرى شىعىنعا الىپ كەلسە، كىنالى تۇلعا قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىككە دە تارتىلۋى مۇمكىن. زاڭدى بىلمەۋ - جاۋاپكەرشىلىكتەن بوساتپايدى. پوليتسيا قىزمەتى - ءاربىر ازاماتتىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن جۇمىس ىستەيتىن ماڭىزدى قۇرىلىم. سوندىقتان «102» ءنومىرىن تەك شىنايى قاۋىپ جاعدايىندا پايدالانىڭىز. جالعان اقپارات تاراتۋدان اۋلاق بولىڭىز. قوعامدىق ءتارتىپ پەن زاڭ تالاپتارىن ساقتاڭىز. قوعامدىق قاۋىپسىزدىك - ورتاق جاۋاپكەرشىلىك. ءارقايسىمىزدىڭ سانالى ارەكەتىمىز مىڭداعان ادامنىڭ تىنىشتىعىنا اسەر ەتەدى. «102» - ءازىل ءۇشىن ەمەس، ءومىردى قورعاۋ ءۇشىن! - دەپ ەسكەرتتى مينيسترلىك.
بۇعان دەيىن قوستانايدا تەرروريزمگە قاتىستى جالعان حابارلاما تاراتقان جاس ءوسپىرىم سوتتالعانىن جازعانبىز.