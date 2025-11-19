ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ ماسەلەسى قارالادى - مينيستر
استانا. قازاقپارات - 2027-2028 -جىلدارى ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ ماسەلەسى قارالادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال- اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس- قيمىل باعدارلاماسىن تانىستىرعان پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- حالىقتىڭ تابىسىن قولداۋ ءۇشىن جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ باعدارلامالارىن ىسكە اسىرۋ جالعاستىرىلادى. ەكونوميكالىق بەلسەندىلىگى تومەن وڭىرلەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلاتىن بولادى. الەۋمەتتىك قولداۋدىڭ اتاۋلىلىق باعىتىن ارتتىرۋ جونىندە شارالار قابىلدانادى. الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ اشىقتىعى مەن اتاۋلىلىق باعىتىن ارتتىرۋ ءۇشىن سيفرلىق تەحنولوگيالار قولدانۋدى كەڭەيتۋ جوسپارلانۋدا. 2027-2028 -جىلدارى ەڭ تومەنگى جالاقىنى كوتەرۋ ماسەلەسى قارالادى. 2026-2028 -جىلدارى حالىقتىڭ ناقتى تابىسىنىڭ ءوسۋى جىلىنا ورتا ەسەپپەن 2-3 پايىزدان تومەن ەمەس بولادى، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت كۆازيمەملەكەتتىك سەكتوردى وڭتايلاندىرۋ جونىندەگى جۇمىستى جالعاستىرادى. 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرىن قۇرۋعا موراتوري قولدانىلادى.
- بيىل جەكەشەلەندىرۋدىڭ 2021-2025 -جىلدارعا ارنالعان كەشەندى جوسپارىن ىسكە اسىرۋ اياقتالۋدا. ودان ءارى وڭتايلاندىرۋعا ۇسىنىلاتىن مەملەكەتتىك وبەكتىلەردىڭ جاڭا تىزبەسى قالىپتاستىرىلدى. وعان بالانستىق قۇنى 2 تريلليون تەڭگەدەن اساتىن 500 گە جۋىق كومپانيا كىردى. وڭتايلاندىرۋ ءۇش كەزەڭدە جۇزەگە اسىرىلادى. بۇدان باسقا، «كازاقتەلەكوم» اكتسيونەرلىك قوعامى مەن «Qazaq Green Power PLC» اكسيالارىن IPO/SPO- عا شىعارۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ۆيتسە- پرەمەر.
سەرىك جۇمانعارين ماكروەكونوميكالىق تەپە- تەڭدىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن ۇكىمەت پەن ۇلتتىق بانك اقشا-كرەديت جانە سالىق- بيۋدجەت ساياساتى اراسىنداعى ءوزارا ۇيلەستىرۋدى جۇزەگە اسىراتىنىن ايتتى.
- باعدارلامانى ىسكە اسىرۋدىڭ باستى ناتيجەسى حالىقتىڭ ناقتى تابىسىنىڭ ءوسۋى بولۋى ءتيىس. جالپى، باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ ەكونوميكانىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا، قارجىلىق ورنىقتىلىقتى نىعايتۋعا جانە ورتا مەرزىمدى پەرسپەكتيۆادا تۇراقتى جانە ساپالى ءوسۋ ءۇشىن جاعداي جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى بىرلەسكەن ءىس- قيمىل باعدارلاماسىن تالقىعا سالىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن مينيستر كونترتسيكلدىك فيسكالدىق ساياسات مەملەكەتتىك قارجىنىڭ تۇراقتىلىعىن نىعايتاتىنىن ايتتى.