ۇ ق م ك بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ بىشكەككە ورالدى
استانا. قازاقپارات - 13- اقپاندا تۇنگى ساعات 3 تە قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ بۇرىنعى ءتوراعاسى قامشىبەك تاشيەۆ بىشكەككە كەلگەنى حابارلاندى. ول ماناس حالىقارالىق اۋەجايىنا ۇشىپ كەلگەن.
جۋرناليست ايبەك بيبوسىنوۆ Facebook تە جاريالاعان قىسقا بەينەجازباسىندا تاشيەۆتى ءۇش ەر ادام قارسى العانى، جول تالعامايتىن كولىككە ءمىنىپ جاتقانى كورىنەدى.
10-اقپاندا پرەزيدەنت سادىر جاپاروۆ قامشىبەك تاشيەۆتى مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ ءتوراعاسى قىزمەتىنەن بوساتقان ەدى. ونىڭ ورىنباسارلارى دا قىزمەتىنەن كەتتى.
گەرمانيانىڭ ميۋنحەن قالاسىندا ەمدەلىپ جاتقان تاشيەۆ 11- اقپاندا جاپاروۆتىڭ ونى قىزمەتتەن بوساتۋ تۋرالى شەشىمى «كۇتپەگەن جايت» بولعانىن ايتتى.
تاشيەۆتىڭ ورنىنا سىرعاق بەردىقوجويەۆ تاعايىندالدى.
جاپاروۆتىڭ ۇزاق ۋاقىتتان بەرگى ساياسي سەرىكتەسى بولعان تاشيەۆتىڭ قىزمەتتەن بوساتىلۋى قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ، ەكى ساياساتكەر اراسىنداعى قارىم-قاتىناستىڭ سالقىنداعانى جايلى ءارتۇرلى پىكىر ايتىلدى.
وسى اپتانىڭ باسىندا پرەزيدەنت سايلاۋىنىڭ مەرزىمىنە قاتىستى 75 ادام قول قويعان پەتيتسيا تاراتىلدى.
57 جاستاعى قامشىبەك تاشيەۆ 2020 -جىلدىڭ قازان ايىنداعى وقيعالاردان كەيىن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى مەملەكەتتىك كوميتەتتىڭ ءتوراعاسى بولىپ تاعايىندالدى.