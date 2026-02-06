ۇ ق ك مەن ءى ءى م بىرلەسكەن وپەراتسياسىندا ءبىرقاتار قىلمىستىق توپ مۇشەلەرى قولعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - ءىس- شارالار ءبىر مەزگىلدە الماتى، شىمكەنت قالالارىندا، اقتوبە، الماتى، شىعىس قازاقستان، جامبىل وبلىستارىندا، سونداي-اق اباي جانە جەتىسۋ وبلىستارىندا وتكىزىلدى. بۇل تۋرالى ۇ ق ك حابارلادى.
- 4 - اقپاندا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، باس پروكۋراتۋرانىڭ ۇيلەستىرۋىمەن قارۋ-جاراقتى وتكىزۋ جانە ساقتاۋ، قورقىتىپ الۋ، ۇرلانعان اۆتوكولىكتى زاڭداستىرۋ، سونداي-اق وزگە دە قىلمىستارعا قاتىسى بار ءبىرقاتار قىلمىستىق توپتاردىڭ زاڭسىز قىزمەتىن توقتاتۋعا باعىتتالعان ارنايى وپەراتسيانى جۇزەگە اسىردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ناتيجەسىندە 20 ادام ۇستالدى، ولاردىڭ 10 ى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
ءتىنتۋ بارىسىندا كۇدىكتىلەردەن اتىس قارۋى، وق- دارىلەر، ەسىرتكى زاتتارى، ءىرى كولەمدەگى اقشا قاراجاتتارى، سونداي-اق وزگە دە زاتتاي دالەلدەمەلەر تاركىلەندى.
قازىرگى ۋاقىتتا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكسىنىڭ 201-بابىنا سايكەس وزگە اقپارات جاريا ەتۋگە جاتپايدى.
ايتا كەتەلىك شەكارادا قارۋ- جاراق، جانارماي جانە ۆاليۋتا كونترابانداسى اشكەرەلەنگەنى تۋرالى جازعان ەدىك.