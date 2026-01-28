ەڭ كوپ شۇلىق جيناعان تەلەجۇرگىزۋشى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى
استانا. قازاقپارات - ا ق ش-تىڭ فيلادەلفيا قالاسىنداعى CBS ارناسىنىڭ تانىمال تەلەجۇرگىزۋشىسى دجيم دونوۆان ەرەكشە ءحوببيىنىڭ ارقاسىندا گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەندى. ول 1531 جۇپ شۇلىق جيناپ، الەمدەگى ەڭ ءىرى شۇلىق كوللەكتسياسىنىڭ يەسى اتاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
دونوۆان ەفيرگە جىلدار بويى كوزگە بىردەن تۇسەتىن، ەرەكشە سۋرەتتەرى بار شۇلىقپەن شىعىپ جۇرگەن. ۇيرەك بەينەسى، پيسسا، سكەيتبورد مىنگەن دينوزاۆرلار ونىڭ تىكەلەي ەفيردەگى ستيلىنە اينالعان. ۋاقىت وتە كورەرمەندەر جۇرگىزۋشىنىڭ بۇل ادەتىن بايقاپ، وعان الەمنىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن شۇلىق جىبەرە باستاعان. ءتىپتى كەيبىر جانكۇيەرلەر ونىڭ ءوز بەتى بەينەلەنگەن شۇلىقتاردى دا جولداعان.
«كوپ ادام ماعان ءوز سۋرەتىم باسىلعان شۇلىق جىبەردى. ءيا، ءسال وعاش ەستىلەدى»، - دەپ ازىلدەدى دونوۆان گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
رەكورد ونىڭ زەينەتكە شىعۋىمەن تۇسپا-تۇس رەسمي تۇردە تىركەلدى. گيننەستىڭ وكىلدەرى كوللەكتسياداعى 1531 جۇپتىڭ ءبارى ءبىر-بىرىنە ۇقسامايتىنىن راستاعان.
دجيم دونوۆاننىڭ ايتۋىنشا، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنۋ ونىڭ بالا كەزدەن بەرگى ارمانى بولعان.
«سەگىز جاسىمدا اتا-انام وسى كىتاپتى سىيلاعان. سوندا-اق ءبىر كۇنى وسىنداعى رەكوردتاردىڭ ءبىرىن جاڭارتسام عوي دەپ ويلايتىنمىن»، - دەدى ول.