ۇ ب ت-2026: 320 ەرەجە بۇزۋشىلىق تىركەلدى، 198 تالاپكەر تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى قاڭتار ۇ ب ت- سىن 184 مىڭعا جۋىق ادام ءوتتى. تالاپكەرلەردىڭ 75 پايىزى تەستىلەۋدى قازاق تىلىندە، 25 پايىزى ورىس تىلىندە جانە 113 ادام اعىلشىن تىلىندە تاپسىردى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
تالاپكەرلەردىڭ %68 شەكتى بال جينادى. بەس ءپان بويىنشا ورتاشا بال 64 بالدى قۇرادى. ەڭ جوعارى ناتيجە - 138 بال.
تالاپكەرلەردىڭ تەست تاپسىرمالارىنىڭ مازمۇنى بويىنشا تەستىلەۋ اياقتالعاننان كەيىن 30 مينۋت ىشىندە اپەللياتسياعا بەرۋ قۇقىعى بار. تەحنيكالىق سەبەپتەر بويىنشا اپەللياتسيا تىكەلەي تەستىلەۋ كەزىندە قابىلدانادى. بۇل جولى 19 مىڭعا جۋىق ءوتىنىش قابىلدانىپ، ولاردىڭ ىشىندە 2 بىرەگەي تەست تاپسىرماسىنا قاتىستى وتىنىشتەر قاناعاتتاندىرىلدى. رەسپۋبليكالىق كوميسسيا جۇمىسىن اياقتادى، تالاپكەرلەردىڭ سەرتيفيكاتتارى جەكە كابينەتتە قولجەتىمدى.
تەستكە قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى «ماتەماتيكا-فيزيكا» كومبيناتسيالارىن تاڭداعان، اتاپ ايتقاندا، %19,2 تاپسىردى. «بيولوگيا-حيميا» پاندەرىن %16,8 تاڭداعان. سونداي-اق، توپ-3 قاتارىنا تالاپكەرلەردىڭ %9,8 تاڭداعان «شىعارماشىلىق ەمتيحان» كومبيناتسياسى كىردى.
ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار وقۋعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاساۋدىڭ ارقاسىندا ۇ ب ت- عا 446 تالاپكەر قاتىسقانىن ايتا كەتكەن ءجون.
- ۇ ب ت- نى وتكىزۋ بارىسىندا 320 ەرەجە بۇزۋشىلىق انىقتالدى. 198 تالاپكەر سمارتفونداردى، شپارگالكالاردى جانە باسقا دا تىيىم سالىنعان زاتتاردى الىپ كىرمەك بولعانى ءۇشىن تەستىلەۋدەن شەتتەتىلدى. تاعى 120 ادام تەستىلەۋ كەزىندە ەرەجەلەردى بۇزعانى ءۇشىن اۋديتوريادان شىعارىلدى، ولاردىڭ ناتيجەلەرى جويىلدى. بەينە باقىلاۋدى تەكسەرۋ ناتيجەسىندە 2 ادامنىڭ سەرتيفيكاتى جويىلدى. وزگە ادامداردىڭ ورنىنا كىرۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جوق، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
2026-جىلعى ۇبت اياقتالعاننان كەيىن كۇنتىزبەلىك جىلدىڭ 31-قازانىنا دەيىن بەينەجازبالارعا تالداۋ جۇرگىزىلەدى. تىيىم سالىنعان زاتتاردى پايدالانۋ نەمەسە ەرەجەلەردى بۇزۋ فاكتىلەرى انىقتالعان جاعدايدا ۇبت ناتيجەلەرى جويىلادى.
وسىعان دەيىن دەپۋتات ۇ ب ت- عا دايىندالۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ونلاين-پلاتفورمانى ىسكە قوسۋدى ۇسىندى.