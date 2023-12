حالىقارالىق «بولاشاق» ستيپەندياسى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى جاريالاندى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىنا يە بولعان 57 ۇمىتكەردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

بۇعان دەيىن ءمالىم ەتكەنىمىزدەي، 30 - قازان كۇنى ق ر مەملەكەتتىك حاتشىسى قىرىمبەك كوشەربايەۆتىڭ توراعالىعىمەن شەتەلدە كادرلار دايارلاۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق كوميسسيانىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى.

كوميسسيا 2 ماسەلەنى قارادى: كونكۋرستىق ىرىكتەۋدەن وتكەن ۇمىتكەرلەرگە «بولاشاق» ستيپەندياسىن تاعايىنداۋ جانە جەكەلەگەن ازاماتتاردى «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسىنان ايىرۋ. كوميسسيا وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 57 ۇمىتكەرگە «بولاشاق» حالىقارالىق ستيپەندياسى تاعايىندالعان بولاتىن. بۇگىن ستيپەندياتتاردىڭ ءتىزىمى جاريالاندى. ءتىزىمدى مىنا جەردەن كورۋگە بولادى.

ايتا كەتەيىك، ستيپەنديا يەگەرلەرى

University College London, New York University, King’s College London, ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology, Technical University of Denmark ,

م. ۆ. لومونوسوۆ اتىنداعى ماسكەۋ مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتى ىسپەتتەس الەمنىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنا ءوز بەتىمەن تۇسكەندەر.

بيىل العاش رەت كونكۋرستىق ىرىكتەۋ - كەشەندى تەستىلەۋ جانە تاۋەلسىز ساراپتاما كوميسسياسى مۇشەلەرىمەن سۇحباتتاسۋ پرەزيدەنتتىك جاستار كادرلىق رەزەرۆىنە ىرىكتەۋ ۇلگىسى بويىنشا تولىعىمەن اۆتوماتتاندىرىلدى جانە پاندەميا جاعدايىندا ونلاين وتۋدە.

2020 -جىلعا بارلىعى 555 ستيپەنديا بولىنگەن، ونىڭ 395- ءى ماگيستراتۋرا باعدارلاماسى، 50- ءى دوكتورانتۋرا باعدارلاماسى جانە 110-ى تاعىلىمدامادان وتۋگە ارنالعان. وسىلايشا، 16 - قىركۇيەك جانە 30 - قازان كۇندەرى وتكەن كوميسسيانىڭ ەكى وتىرىسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 163 ستيپەنديا تاعايىندالدى.

ولار: «ماگيستراتۋرا» - 143، «دوكتورانتۋرا» - 13 جانە «تاعىلىمداما» باعدارلاماسى بويىنشا 7. قالعان ستيپەنديالار سانى كەلەسىدەي: «ماگيستراتۋرا» مەن «رەزيدەنتۋرا» باعدارلامالارى بويىنشا 252 ستيپەنديا كەلەسى باعىتتار بويىنشا:

ساۋلەت جانە قۇرىلىس – 8، گۋمانيتارلىق ماماندىقتار – 19، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى – 18، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ – 31، ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق ماماندىقتار – 80، اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار – 30، ونەر – 3، ءبىلىم بەرۋ – 37، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ۆەتەريناريا – 25، الەۋمەتتىك عىلىمدار، بيزنەس جانە قۇقىق - 1؛

«دوكتورانتۋرا» باعدارلاماسى بويىنشا 37 ستيپەنديا كەلەسى باعىتتار بويىنشا:

ساۋلەت جانە قۇرىلىس – 2، گۋمانيتارلىق ماماندىقتار – 7، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى – 5، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ – 5، ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق ماماندىقتار – 6، اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار – 3، ونەر – 2، ءبىلىم بەرۋ – 3، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ۆەتەريناريا – 3، الەۋمەتتىك عىلىمدار، بيزنەس جانە قۇقىق - 1؛

«تاعىلىمداما» باعدارلاماسى بويىنشا 103 ستيپەنديا كەلەسى باعىتتار بويىنشا: ساۋلەت جانە قۇرىلىس – 5، گۋمانيتارلىق ماماندىقتار – 10، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى – 10، دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ – 9، ينجەنەرلىك- تەحنيكالىق ماماندىقتار – 10، اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار – 10، ونەر – 5، ءبىلىم – 19، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ۆەتەريناريا – 15، الەۋمەتتىك عىلىمدار، بيزنەس جانە قۇقىق - 10 بولىپ بولىنگەن.