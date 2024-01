ق ر پرەزيدەنتى چەللەندجدى قولداپ، ءوزى وقىپ جاتقان كىتاپ-باسىلىمداردىڭ تىزىمىمەن ءبولىستى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ الەۋمەتتىك جەلىدە ۇيىمداستىرىلعان «قانداي كىتاپ وقىپ جاتىرسىز؟» چەللەندج-ەستافەتاسىنا قولداۋ ءبىلدىردى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.





وسى ورايدا، مەملەكەت باسشىسى Instagram-داعى پاراقشاسىندا قازىرگى ۋاقىتتا وقىپ جاتقان كىتاپتار مەن گازەت-جۋرنالداردىڭ تىزىمىمەن ءبولىستى.

«قازىرگىدەي ەلەڭ-الاڭ ۋاقىتتا بارشاڭىزدىڭ كۇندەلىكتى تىرشىلىكتەرىڭىز وزگەرىسكە ۇشىراعانى بەلگىلى. پاندەميادان قورعانۋدىڭ بىردەن-ءبىر جولى - الەۋمەتتىك وقشاۋلانۋ، ياعني ۇيدە بولۋ ەكەنىن جاھان جۇرتشىلىعى مويىنداپ وتىر. ارينە، بۇل - ۋاقىتشا قۇبىلىس، وتپەلى كەزەڭ. دەگەنمەن، وسى ۋاقىتتى بارىنشا ءتيىمدى پايدالانۋ - ءاربىر ادامنىڭ ءوز قولىندا. سوندىقتان، وسى كارانتين كۇندەرى اقىن-جازۋشىلار، جۋرناليستەر، مادەنيەت قايراتكەرلەرى جانە قاتارداعى ازاماتتارىمىز الەۋمەتتىك جەلىدە «قانداي كىتاپ وقىپ جاتىرسىز؟» چەللەندج-ەستافەتاسىن ۇيىمداستىرعان ەكەن. بۇل باستامانى تولىق قولدايمىن جانە وسىنداي يگى ءىستى قولعا العان وتانداستارىما شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن»، - دەپ جازدى پرەزيدەنت.

ق. توقايەۆ كارانتيندەگى التىن ۋاقىتتى پايدالى ىستەرگە جۇمساعان ءجون ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

«شىن مانىندە، كىتاپ وقۋ - رۋحاني كەمەلدەنۋدىڭ كوزى دەسەم ارتىق ەمەس. قازىرگى ۋاقىت - سەكۋند سايىن جاڭارعان اقپارات زامانى. جالعان دەرەكتىڭ، شىندىققا جاناسپايتىن قاۋەسەتتەردىڭ دە تەز تاراپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. سوندىقتان، مۇنداي جاعدايعا مەيلىنشە جول بەرمەۋ ءۇشىن التىن ۋاقىتىمىزدى وسىنداي پايدالى ىستەرگە جۇمساعانىمىز ءجون. بەلگىلى اقىن، قازاقستان جازۋشىلار وداعى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى ۇلىقبەك ەسداۋلەتتىڭ مەنىڭ اتىما جولداعان ەستافەتاسىن قابىلدايمىن جانە وسى كۇندەرى وقىپ جاتقان كىتاپتار مەن گازەت-جۋرنالداردىڭ ءتىزىمىن ۇسىنامىن: ⠀

1. ءجۇسىپ بالاساعۇن. قۇتتى بيلىك.

2. اباي قۇنانبايەۆ. حيكمەت كىتابى. كنيگا مۋدروستي. Book of wisdom.

3. Winston Churchill. The Second World War. Volume III. The Grand Alliance.

4. تۇرسىن جۇرتباي. قۇنانباي.

5. ەرلان سىدىكوۆ. كۋنانباي.

6. ادام تۋز. كراح. كاك دەسياتيلەتيە فينانسوۆىح كريزيسوۆ يزمەنيلو مير.

7. الەك روسس. يندۋستريي بۋدۋشەگو. The Industries of the future.

8. كيەۆين كەللي. نەيزبەجنو. 12 تەحنولوگيچەسكيح ترەندوۆ، كوتورىە وپرەدەليايۋت ناشە بۋدۋشەە.

9. Parag Khanna. The Future is Asian.

10. «قازاق ادەبيەتى»، «انا ءتىلى»، «Turkistan» جانە ت. ب. گازەتتەر، «جۇلدىز» جۋرنالى.

وسى مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، بۇل ەستافەتانى بارشا وتانداستارىما، اسىرەسە، جاستارعا جولدايمىن جانە وسى ادەبيەتتەردى وقۋعا كەڭەس بەرەمىن»، - دەدى پرەزيدەنت.