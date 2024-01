سەلفي اكۋلادان بەس ەسە قاۋىپتى - الەمدىك باسپا سوزگە شولۋ

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - «قازاقپارات» ح ا ا ادەتتەگىدەي وقىرمان نازارىنا الەمدىك اقپارات كوزدەرىنە وتكەن اپتاداعى شولۋىن ۇسىنادى.

ەميگرانتتاردىڭ ءومىر سۇرۋىنە ەڭ قىمبات قالالار رەيتينگى شىقتى - CNN

«ءومىرىڭدى وزگەرتىپ، شەتەلدە جۇمىس ىستەگىڭ كەلە مە؟ جاڭا زەرتتەۋ ناتيجەلەرى كورسەتكەندەي، جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن ازيا ەلدەرىنە بارۋدىڭ قاجەتى جوق. سەبەبى ەميگرانتتاردىڭ ءومىر ءسۇرۋى ءۇشىن ەڭ قىمبات قالالاردىڭ كوبى ازيادا ورنالاسقان. 2019 -جىلدىڭ Mercer Global Talent Trends رەيتينگىنىڭ كوشىن گونكونگ قالاسى باستاپ تۇر»، دەپ جازادى CNN باسىلىمى. اۆتوردىڭ ايتۋىنشا، ەميگرانتتاردىڭ ءومىر سۇرۋىنە ەڭ قىمبات قالا تانىلعان ون شاھاردىڭ سەگىزى ازيا ەلدەرىندە ورنالاسقان.

«العاشقى وندىقتا گونكونگتەن (قىتاي) كەيىن توكيو (جاپونيا)، سينگاپۋر، سەۋل (وڭتۇستىك كورەيا)، تسيۋريح (شۆەيتساريا)، شاڭحاي (قىتاي)، اشحاباد (تۇرىكمەنستان)، بەيجىڭ (قىتاي)، نيۋ-يورك (ا ق ش) جانە شىنجىن قالالارى بار. ال ەڭ ارزان قالالار رەتىندە رەيتينگتى تۋنيس استاناسى تۋنيس (209-ورىن)، وزبەكستان استاناسى تاشكەنت (208-ورىن) قالالارى تۇيىندەپ تۇر»، دەپ جازادى باسىلىم.

الەم گەندى وزگەرتۋگە دايىن با؟ - Nature

«ىشتە جاتقان بالانىڭ گەنىن وزگەرتۋ ەش قاتەسىز جاسالعان كۇننىڭ وزىندە، ادام ومىرىنە ونىڭ قاۋپى بار ما دەگەن سۇراق تۋىندايدى»، دەپ جازادى ۇلىبريتانيانىڭ Nature جۋرنالى.

«2017 -جىلى ا ق ش بيوينجەنەريا جانە مەديتسينا ۇلتتىق عىلىمي اكادەمياسى ادام ەمبريونىن وزگەرتپەس بۇرىن قانداي ءىس شارالار اتقارىلۋى كەرەكتىگى تۋرالى شارتتاردى بەلگىلەگەن ەدى. سولاردىڭ بىرىندە د ن ق وزگىرىسى دەنساۋلىققا كەسىرىن تيگىزبەي، اۋرۋلاردىڭ تۋۋىن بولدىرماۋ كەرەكتىگى ايتىلعان. دەگەنمەن، عالىمدار بۇل تالاپتى ورىنداۋ مۇمكىن ەمەستىگىن، سەبەبى دنق وزگەرىسى ادامعا بولاشاقتا قالاي اسەر ەتەتىنىن بولجاۋعا بولمايتىنىن ايتۋدا»، دەلىنگەن ماقالادا. عالىمدار دامۋدىڭ ەرتە ساتىسىندا قاي كلەتكادا زاقىم بارىن الدىن الا انىقتاۋدىڭ دا قيىن ەكەنىن ايتۋدا.

«عالىمدار ايتىپ جاتقان پروبلەمالارعا قاراماستان، ەتيكالىق جانە الەۋمەتىتك پروبلەمالار باسىم تۇسەتىنى انىق. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى ناۋرىز ايىندا ەمبريون گەنىن وزگەرتۋ جاۋاپكەرشىلىككە جاتپايتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن. سونداي اق ازىرگە گەن اقاۋىنان تۋىنداعان اۋرۋى بار ادامدار دا ماسەلەگە ءۇن قوسپاعان. دەگەنمەن، قوعام پىكىرىن زەرتتەۋشىلەر كوپشىلىك گەندى وزگەرىستى قولدايتىنىن جەتكىزگەن. ۇلى بريتانيا عالىمدارى جۇرگىزگەن ساۋالناماعا قاتىسۋشىلاردىڭ � ەمدەلمەيتىن اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ەمبريون گەنىن وزگەرتۋدى قولدايتىنىن ايتقان»، دەپ جازادى اۆتور.

140 مەملەكەتتەن گورى امەريكا اسكەرى قورشاعان ورتانى كوپ لاستايدى - Tages-Anzeiger

«امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ جەتپىس مەملەكەتتە 800-دەن استام اسكەري بازاسى بار. ياعني، الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندە امەريكا اسكەرىنىڭ ءىزى جاتىر»، دەپ جازادى شۆەيتساريانىڭ Tages-Anzeiger باسىلىمى. اۆتوردىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش اسكەري بيۋدجەتى 700 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى جانە الەمنىڭ باسقا مەملەكەتتەرىن باسىپ وزادى.

«ا ق ش اسكەري بيۋدجەتىنىڭ جارتىسىنان كوبى ينفراقۇرىلىمدارعا جۇمسالادى. بۇكىل الەم بويىنشا وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن ۇنەمى وتە كوپ جانارمايدى قاجەت ەتىلەتىن تەحنيكا قولدانىلادى. وسىعان وراي امەريكا اسكەرىنىڭ ۇلەسىنە تيەتىن CO 2 گازى دا كوپ. 2017 -جىلى اسكەر 269 مىڭ باررەل مۇناي الىپ، اۋاعا 25 مىڭ كيلوتوننا كومىرقىشقىل گازىن شىعارعان. بۇل تۋرالى دارەم جانە لانكەستەر ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ عالىمدارى جۇرگىزگەن جاڭا زەرتتەۋدە ايتىلدى»، دەلىنگەن اقپاراتتا. زەرتتەۋ تۋرالى ماقالا Transactions of the Institute of British Geographers عىلىمي جۋرنالىندا جاريالانعان.

«زەرتتەۋ ناتيجەسىنە سەنسەك، ا ق ش اسكەرى تاريحتاعى قورشاعان ورتانى ەڭ كوپ لاستاۋشى سانالادى. ءبىر جىلدا امەريكا اسكەرى باسقا مەملەكەتتەرگە قاراعاندا پارنيكتى گازداردى كوپ شىعارادى جانە ەڭ كوپ جانارماي تۇتىنادى. ەگەر امەريكا اسكەرى جەكە مەملەكەت بولسا، ول قورشاعان ورتانى لاستاۋشى مەملەكەتتەر رەيتينگىندە ءجۇز قىرىق مەملەكەتتى ارتقا تاستاپ، 52-ورىن الار ەدى»، دەپ جازادى اۆتور.

G20 سامميتى: ا ق ش- قىتاي ساۋدا كەلىسسوزدەرى قايتا جاندانادى - ۆۆ س





«ا ق ش پەن قىتاي الەمدىك ەكونوميكانىڭ باسەڭدەۋىنە اسەر ەتكەن ساۋدا داۋىن شەشۋ ءۇشىن ءوزارا كەلىسسوزدەردى قايتا جانداندىرۋعا كەلىستى»، دەپ جازادى ۆۆس باسىلىمى. اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن قىتاي باسشىسى شي جينپيڭ بۇل تۋرالى جاپونيادا وتكەن G20 سامميتىندە كەلىستى.

«وسكاداعى G20 سامميتىندە دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ 300 ميلليارد دوللارلىق قىتاي يمپورتىنا تاريف سالىنبايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن قاتار باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا امەريكالىق كومپانيالارعا قىتاي تەحنولوگياسىن ساتۋعا رۇقسات بەرەتىنىن مالىمدەپ، وتكەن ايدا ا ق ش ساۋدا مينيسترلىگى ەنگىزگەن تىيىمنىڭ كۇشىن جويعانداي بولدى»، دەلىنگەن اگەنتتىك اقپاراتىندا.

سەلفي اكۋلادان بەس ەسە قاۋىپتى - Le Figaro

سەلفي جاسايمىن دەپ كوز جۇماتىندار قاتارى ارتتى. Le Figaro باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، سەلفي اكۋلالارعا قاراعاندا بەس ەسە قاۋىپتى بولىپ شىقتى.

«سوڭعى ونجىلدىقتا پلانەتانى باسىپ العان سەلفي سانگە اينالىپ، اكۋلاعا قاراعاندا بەس ەسە ءجيى ءولىم سەبەپشىسى بولدى. سونداي-اق جىل سايىن سمارتفوندار تانىمالدىعى ارتىپ، سەلفيدەن كوز جۇماتىندار قاتارى دا كوبەيە باستادى»، دەپ جازادى اۆتور. ونىڭ ايتۋىنشا، Journal of Family Medecine and Primary Care جۋرنالىندا جاريالانعان ماقالادا عالىمدار سوڭعى التى جىلدا بۇكىل الەم بويىنشا سەلفي جاساۋ بارىسىندا ءۇش جۇزدەن استام ادام قازا تاپقانىن كەلتىرگەن. ءدال وسى جىلدار ارالىعىندا اكۋلالار كەسىرىنەن ەلۋ ادام كوز جۇمعان.

«سەلفيگە كوبىنە ايەلدەر قۇمار. دەگەنمەن، فوتوگرافيالىق تراگەديالاردىڭ تورتتەن ءۇشى ەر ادامداردا بولادى. ولار ءورت كەزىندە، قارۋ ۇستاپ نەمەسە كولىكتەن سەلفي جاساپ قازا تاۋىپ جاتىر. سەلفيدەن بولعان ءولىم كورسەتكىشى بويىنشا 800 ميلليون ۇيالى تەلەفونى بار ءۇندىستان ءبىرىنشى ورىندا تۇر. ودان كەيىن رەسەي، ا ق ش، پاكىستان كەلەدى»، دەپ جازادى باسىلىم. اۆتوردىڭ سوزىنشە، سەلفي جاساۋ كەزىندە پويىز استىنا تۇسكەن نەمەسە قايىقتان قۇلاپ كوز جۇمعاندار قاتارى ارتقاندىقتان، ءۇندىستاندا سەلفي جاسايتىن ارنايى ورىندار جاسالعان.

ءبىر عانا بومبەي قالاسىندا سەلفي جاساۋعا ارنالعان 16 ورىن بار. «سەلفي جاساۋ بارىسىندا قارۋى اتىلىپ كەتىپ كوز جۇمعاندار كورسەتكىشى ا ق ش-تا وتە كوپ»، دەي كەلە اۆتور ادامداردىڭ مۋزەيلەردە دە سەلفي جاساۋى كوبەيگەنىن ايتادى.

«ۆەنادا سەلفي سەرگەلدەڭىنەن سيفرلىق تەحنولوگيالاردان قورعاۋ كامپانياسى باستالدى. وسىلايشا، گۋستاۆ كليمتتىڭ كارتينالارىنىڭ بىرىندە «سۋرەتكە ءتۇسۋدىڭ ورنىنا كارتيناعا قارا» دەگەن ۇلكەن قىزىل حەشتەگ قويىلعان»، دەپ جازادى اۆتور.