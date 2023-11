ەلباسىنىڭ قاتىسۋىمەن «ۇلى دالا مۇراگەرلەرى» فورۋمى ءوتىپ جاتىر

استانا. قازاقپارات - بۇگىن استانادا ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» دەربەس ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ 10 جىلدىعىنا ارنالعان «ۇلى دالا مۇراگەرلەرى» اتتى وقۋشىلار مەن پەداگوگتاردىڭ فورۋمى باستالدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

فورۋم جۇمىسىنا 1 مىڭنان استام ادام قاتىسۋدا. ولاردىن قاتارىندا جوعارى قامقورشىلىق كەڭەستىڭ مۇشەلەرى، قوعام قايراتكەرلەرى، ەلشىلەر، شەتەلدىك سەرىكتەستەر، حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى، بيزنەسمەندەر، مۇعالىمدەر، زياتكەرلىك مەكتەپتەردىڭ وقۋشىلارى مەن تۇلەكتەرى بار.

ايتا كەتەيىك، بۇگىنگى شارا بارىسىندا «سيفرلىق قازاقستانعا قوسقان ۇلەسىمىز» دەگەن تاقىرىپتا ارنايى ستەند ۇيىمداستىرىلادى. وندا جاڭا تالاپقا بەيىمدەلىپ جاسالعان وقۋلىقتار، ەل مۇعالىمدەرىنە ارنالعان جۇيەلى جانە ادىستەمەلىك كەشەن، ۆيرتۋالدى عىلىمي زەرتحانالار، زياتكەرلىك مەكتەپتەردىڭ وقۋشىلارى ازىرلەگەن «Kazakh - Latin Converter» ، «Physics Helper» موبيلدىك قوسىمشالارى قويىلىپ، كوپشىلىكتىڭ نازارىنا ۇسىنىلدى. سونداي-اق حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا ارنالعان ستەند ورنالاستىرىلىپ، وعان زياتكەرلىك مەكتەپتەردىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەستەرىنىڭ وكىلدەرى شاقىرىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا CIS حالىقارالىق مەكتەپتەر كەڭەسى، كەمبريدج ۋنيۆەرسيتەتى، Cito پەداگوگيكالىق ولشەۋلەر ورتالىعى، حالىقارالىق باكالاۆريات جۇيەسى جانە تاعى باسقالارى بار.

مۇنىمەن قوسا، «نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» وقۋشىلارىنىڭ حالىقارالىق بايقاۋلاردا جۇلدەلى ورىندارعا يە بولعان عىلىمي جوبالارىنىڭ كورمەسى ۇيىمداستىرىلدى. حالىقارالىق SAT جانە ACT ەمتيحاندارىنان رەكوردتىق ناتيجە كورسەتكەن اقنازار قاجىمۇرات ءوزىنىڭ ماتەماتيكا سالاسىنداعى «ءتول تۋىندىسىن» كورسەتەدى. سونىمەن قاتار، قۋانىش مادەننىڭ «روبوت - مۇرجا تازالاۋشى»، البەرت ليدىڭ «روبوت Polargraph - تەرەزە جۋۋشى»، سونداي-اق نۇربەرگەن اعادىل مەن جاڭگىر سيرانوۆتىڭ الەۋمەتتىك باعىتتاعى «Road of the Future», «Safe and Sound» - جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەر قاۋىپسىزدىگىنە ارنالعان جوبالارى ۇسىنىلدى.

«نازاربايەۆ زياتكەرلىك مەكتەپتەرى» بىرەگەي ءبىلىم بەرۋ جوباسىن قۇرۋ وسىدان ناق 10 جىل بۇرىن ەلباسىنىڭ جەكە باستاماسىمەن قولعا الىندى. بۇگىنگى تاڭدا زياتكەرلىك مەكتەپتەردىڭ تاجىريبەسىن ەلىمىزدىڭ ورتا ءبىلىم جۇيەسىنە تاراتۋ بويىنشا ۇلكەن جۇمىس جۇرگىزىلۋدە»، - دەپ اتاپ ءوتتى دەربەس ءبىلىم بەرۋ ۇيىمىنىڭ باسقارما ءتورايىمى كۇلاش ءشامشيدينوۆا.

فورۋم اياسىندا قازاقستانداعى Shell بولىمشەسىنىڭ باسشىسى وليۆە لازار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى، استانا قالاسى اكىمدىگى جانە Shell كومپانياسىمەن زياتكەرلىك مەكتەپتەرىندە بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلاتىن «مەكتەپتەرگە كۇن ەنەرگياسىن تاراتۋ» جوباسىن ۇسىنادى.

اتاپ ايتقاندا، زياتكەرلىك مەكتەپتەر قۇرۋ جونىندەگى جوبا 2008-جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان جۇزەگە اسىرىلا باستادى. بۇگىندە ەلىمىزدە جاراتىلىس تانۋ-ماتەماتيكا باعىتىنداعى 20 زياتكەرلىك مەكتەپ اشىلدى. 2010-2018-جىلدار ارالىعىندا وسى وقۋ ورىندارىن 8 مىڭعا جۋىق تۇلەك ءتامامدادى. 950 وقۋشى «التىن بەلگى» مەن ەرەكشە اتتەستاتقا يە بولدى.